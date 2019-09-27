Фейсбук начал тестировать функцию скрытия количества лайков к постам

Пока изменения коснулись только пользователей из Австралии. Как пояснила директор регионального отделения социальной сети Мия Гарлик, лайки будут приватными и их будет видеть только автор публикации. По ее выражению, компания «убирает цифры из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве контента и взаимодействии, а не на реакции на посты».

Ранее эксперимент по скрытию лайков также начал Инстаграм, который принадлежит Фейсбуку. К тренду присоединилась и российская соцсеть ВКонтакте, которая отключила счетчики лайков и репостов для части аудитории.