Разработанная Минфином система накопления пенсий, по мнению спикера Совфеда, может не заработать в России

Комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, в интервью РИА Новости Валентина Матвиенко сказала, что для этого значительной части россиян попросту нечего откладывать. Председатель верхней палаты парламента отметила, что практика увеличения пенсии за счет личных сбережений довольно распространена в мире. Однако в России целесообразность ее введения находится под большим вопросом. Кроме того, Матвиенко добавила, что граждане не могут понять механизмов расчета и начисления пенсий, так как в этой сфере постоянно происходят изменения.