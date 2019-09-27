Международный олимпийский комитет пока не обсуждал с ВАДА отстранение России от грядущей олимпиады

Как пояснил глава МОК Томас Бах, в прошлом году изменились правила рассмотрения подобных ситуаций, и сначала обстоятельства дела должно изучить Всемирное антидопинговое агентство, а потом Спортивный арбитражный суд.

Как сообщила немецкая пресса, а базе данных московской антидопинговой лаборатории нашли признаки манипуляций. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что участие сборной в играх в Токио может оказаться под угрозой.