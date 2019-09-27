ГИБДД перестала принимать фотографии нарушений, сделанные с помощью приложения «Помощник Москвы»

Как пишет «Коммерсантъ», это произошло после того, как Верховный суд признал, что «Помощник Москвы» не является автоматической камерой, и по этой причине снимки нельзя использовать для назначения штрафов.

В августе мэрия обновила сервис, заявив, что теперь он полностью соответствует позиции суда. Московская административная дорожная инспекция, которая также принимала фотографии нарушений, решение ГИБДД пока не прокомментировала.