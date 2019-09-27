В Генпрокуратуре Украины отвергли данные о расследовании «дела Байдена»

В эфире радио «Новое время» заместитель генпрокурора сказал, что следователи не допрашивали бывшего американского вице-президента и его сына из-за возможных злоупотреблений должностными лицами Министерства экологии. Между тем, Национальное антикоррупционное бюро страны сообщило, что занимается этим делом, но сами нарушения произошли до 2014-го года, когда в составе правления нефтегазовой компании «Буризма холдинг» появился Хантер Байден.

О расследовании в отношении компании в ходе разговора с Владимиром Зеленским упомянул Дональд Трамп. После этого Конгресс США запустил процедуру импичмента президента. Джо Байдена называют одним из основных конкурентов Трампа на грядущих выборах.