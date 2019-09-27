США могут закрыть свои биржи для компаний из Китая

По данным Bloomberg, такую возможность рассматривают в администрации главы Белого дома. Подобная мера окажет негативное влияние не только на компании из КНР, но и на экономику Соединенных Штатов. Об этом «Эху» сказал экономист Игорь Николаев.

По сведениям источника Bloomberg, точные механизма планируемого делистинга пока находятся в разработке.

Вашингтон и Пекин ведут торговую войну с прошлого года. Всё это время страны поочередно вводили в отношении друг друга ввозные пошлины.