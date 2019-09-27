Сотрудник ядерного центра в Сарове оштрафован почти на полмиллиона рублей за майнинг биткоинов на работе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, Дениса Байкова признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении правил ее хранения. Еще два инженера ожидают приговора.

Сотрудники были задержаны прошлой зимой. Они пытались добыть криптовалюту с помощью суперкомпьютера, запущенного в институте 8 лет назад. Однако это быстро заметили в управлении собственной безопасности.