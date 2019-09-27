МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle и верит в редакционную независимость телерадиокомпании

Об этом на брифинге в Берлине сказал представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. В министерстве не понимают обвинений российских депутатов в адрес вещателя и называют свободу слова незыблемой частью общества.

Претензии к Deutsche Welle возникли у комиссии, расследующей вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. По мнению парламентариев, телерадиокомпания призывала к участию в несанкционированных митингах в центре Москвы и нарушила таким образом сразу несколько законов. В связи с этим комиссия обратится к МИД с вопросом о лишении аккредитации немецкого вещателя.