Российский МИД отказался связать ситуацию вокруг программы Малахова с межгосударственными отношениями Москвы и Бишкека

Российский МИД отказался связать ситуацию вокруг программы Андрея Малахова с межгосударственными отношениями Москвы и Бишкека. В сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте, говорится, что точка зрения телеведущего – это всего лишь мнение журналиста и его личный взгляд на ситуацию.

Сегодня утром МИД Киргизии сообщил о вызове представителя российского посольства, где ему выразили озабоченность высказываниями Малахова. Телеведущий в своей программе «Прямой эфир» ранее негативно высказался о виновнике ДТП со смертельным исходом, Исламбеке Акбарове, который, находясь за рулем такси, врезался в мотоциклиста. Позже Малахов написал, что его слова были неправильно поняты некоторыми киргизами.