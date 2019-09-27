Российские наемники, по некоторым данным, находятся непосредственно на линии фронта в Ливии

Об этом стало известно расследовательской группе Conflict Intelligence Team. Основатель организации Руслан Левиев рассказал «Эху», что эта информация была получена из открытых источников.

Левиев добавил, что спустя 2 часа после разговора все люди, связанные с российским специалистом, удалили свои профили в соцсетях. В расследовательской группе не исключают, что это было сделано под давлением или по указанию руководства.