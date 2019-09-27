США могут исключить ценные бумаги китайских компаний из списка американских фондовых бирж

Как сообщает Bloomberg, эту возможность изучает администрация президента. Агентство отмечает, что подавление потоков капитала в страну создаст новую точку давления в экономическом споре между Вашингтоном и Пекином. Торговая война между ними началась в прошлом году. США и КНР поочередно вводили в отношении друг друга ввозные пошлины. Все это время стороны пытались договориться, однако соглашение между ними до сих пор не достигнуто.