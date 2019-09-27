МВД предлагает ввести штрафы за дискредитацию полицейских в интернете

Заявка на обсуждение документа опубликована на портале правовых актов. Самого текста законопроекта пока в открытом доступе нет, но в описании указано, что он предполагает индивидуализировать механизм, предусмотренный законом о штрафах за посты с неуважением власти. Соответствующая норма вступила в силу в марте этого года. При первичном нарушении максимальный размер наказания составляет 100 тысяч рублей, при повторном – 200 тысяч. Кроме того, виновный может быть отправлен под административный арест на срок до 15-ти суток.