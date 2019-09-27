Оренбургского священника, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, лишили опекунства над детьми

Как рассказали РИА Новости в областном Министерстве образования, Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении восьми воспитанников. Все они переведены в государственные учреждения. По данным детского омбудсмена, под опекой священника за последние 25 лет находилось 40 детей. Стремский был арестован на 2 месяца. Оренбургская епархия наложила на него запрет в священнослужении на время следствия.