В базе данных московской антидопинговой лаборатории нашли признаки манипуляций

Как рассказал немецкой прессе экс-глава ВАДА Дэвид Хоумен, между данными, полученными от информатора агентства, и информацией из электронной базы данных имеются значительные расхождения – в частности, отсутствует информация о положительных допинг-пробах ряда российских спортсменов, о которых говорилось в нашумевшем докладе Ричарда Макларена. Как отмечается, спортивные чиновники не имели доступа к жестким дискам. Все они находились в распоряжении следователей.

ВАДА лишило российское антидопинговое агентство статуса соответствия Международным антидопинговым нормам в 2015-м году. Спустя три года РУСАДА было восстановлено в правах.