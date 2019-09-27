Ярославская студентка пожаловалась на угрозы отчисления из-за участия в ЛГБТ-акциях

По словам второкурсницы, ее собираются выгнать из университета под предлогом неуспеваемости.

О готовности отчислить студентку Ярославского государственного педагогического университета Алану Ерох ей рассказал преподаватель. Он пояснил, что такая просьба якобы поступила из администрации губернатора области, где были недовольны участием девушки в ЛГБТ-акциях. Через несколько дней Ерох обратилась к преподавателю, которому готовилась сдать зачет. Та прямо пояснила, что сдавать смысла не имеет и исход дела зависит не от нее. Кроме того, она сказала, что студентке «не дадут учиться» в вузе. Разговор с преподавателем Ерох записала на диктофон и передала интернет-изданию «7x7». На зачет студентка пришла, но его результат пока неизвестен. В пресс-службе учебного заведения сообщили, что у Ерох есть долги за летнюю сессию, а об акциях студентки руководству вуза ничего неизвестно.

Первые ЛГБТ-акции в Ярославле Ярох начала устраивать в 2017 году. В том числе она проводила пикеты против домашнего насилия у дверей управления МВД, а также протестовала против административного преследования ЛГБТ-активистов.