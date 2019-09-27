В России вынесен третий приговор по так называемой «дадинской» статье

Архангельский суд назначил главе местного штаба Навального 400 часов обязательных работ. Андрей Боровиков был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций. Активиста оштрафовали в 2018-м году за акцию «Он нам не царь», а также из-за митинга против пенсионной реформы. Кроме того, на него был составлен протокол из-за акции против мусорного полигона в Шиесе.

Первые двое осужденных по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов – Ильдар Дадин и Константин Котов – ранее получили реальные сроки.