Правозащитники присоединились к представителям других профессий, поддержавших фигурантов «московского» дела

Российские правозащитники присоединились к актерам, журналистам, врачам и представителям других профессий, поддержавших фигурантов «московского» дела. Они потребовали отменить уже вынесенные приговоры и отпустить из-под стражи обвиняемых.

Ситуация с «московским» делом остается непростой, оставлять ее без внимания нельзя, — сказал «Эху» один из подписавших письмо, председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский.

В это воскресенье на проспекте Сахарова в Москве в поддержку фигурантов «московского» дела пройдет митинг. Заявленное число участников – 20 тысяч человек.