В селе под Челябинском из-за низких зарплат уволились почти все врачи «скорой помощи»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на двух медиков. Одна из фельдшеров пожаловалась, что с нового года из-за изменения алгоритма начисления зарплаты она стала получать на 8 тысяч рублей меньше. Кроме того, по их словам, сотрудники подстанции «скорой помощи» постоянно перерабатывают. В областном Минздраве утверждают, что в больнице уволился только один врач, и отметили, что зарплата медиков соответствует их нагрузке.

Это не первый случай, когда медики сообщают о массовом уходе с работы. Ранее это происходило в Нижнем Тагиле и в Свердловской области.