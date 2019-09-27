Актер Павел Устинов пришел к зданию АП, где проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского» дела

Он и сам является одним из тех, кто осужден после акций 27-го июля и 3-го августа. Устинов получил 3,5 года колонии по обвинению в причинении вреда здоровью росгвардейца, однако до рассмотрения жалобы на приговор находится под подпиской о невыезде. Между тем, как сообщила Интерфаксу его сестра Юлия, Устинов на митинг в поддержку фигурантов «московского» дела в воскресенье не пойдет. Он передаст участникам акции свое послание через нее.

Мероприятие начнется на проспекте Академика Сахарова в 14 часов. Оно согласовано на 20 тысяч человек.