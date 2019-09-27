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18:30, 27 сентября 2019

В Госдуме проверят публикации «МБХ медиа», «Медузы» и других изданий на предмет нарушения закона

Глава комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сказал, что в текстах СМИ нашли признаки оправдания экстремизма. Такие же претензии ранее выдвинули в адрес немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле». По мнению депутатов, она призывала к участию в несанкционированных митингах в центре Москвы, нарушив, таким образом, сразу несколько законов. Госдума направит материалы в правоохранительные органы и российский МИД.



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