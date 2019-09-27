ФИФА решила самолично проверить, допускают ли в Иране болельщиц на футбольные матчи

Для это специальная делегация отправится в Тегеран, где хозяева в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 будут принимать сборную Камбоджи.

Еще на прошлой неделе представители Международной федерации футбола встретились с иранскими футбольными чиновниками в рамках подготовки организации встречи Иран – Камбоджа. По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, иранской стороной были предоставлены гарантии, что болельщицы будут допущены на стадион.

Проверить это и предстоит делегации, в составе которой будет чемпион мира и Европы француз Юрий Джоркаефф.

В сентябре жительница Ирана Сахар Ходаяри совершила попытку самосожжения у здания прокуратуры после того как узнала, что ее может ждать тюрьма сроком на полгода за посещение матча клуба «Эстегляль». Девушка получила 90% ожогов тела, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Болельщицам в Иране запрещено посещать футбольные матчи мужских команд. Однако ФИФА настаивает на том, чтобы местные девушки могли ходить на стадион.

Встреча футбольных сборных Ирана и Камбоджи пройдет 10 октября в Тегеране. .