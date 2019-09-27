Проектирование нового единого кампуса СПбГУ оплатят из федерального бюджета

Но не все согласны с тем, что вуз переедет на окраину города.

О поручении премьер-министра Дмитрия Медведева рассказали накануне на ректорском совещании в СПбГУ. Концепцию кампуса уже разработали. Он расположится на бывших землях совхоза. Весной депутаты уже обсудили изменения в законе, чтобы повысить высотность застройки на этих полях. Идея в том, чтобы объединить сотни корпусОв вуза под одной крышей. Также построят конгресс-центр, бассейн, каток, крытый и открытый стадионы. А главное — общежития. Там смогут жить все иногородние студенты вуза. В университете уверены, что к кампусу проложат линию скоростного трамвая и построят переезд через железную дорогу. Впрочем, о создании единого кампуса говорят уже давно. Сначала хотели строить в Ленобласти, потом в Приморском районе Петербурга, на намывных территориях Васильевского острова и в других местах. Противники переезда считают, что выезд университета из центра города плохо скажется на показателях вуза. Например, не все ученые и преподаватели готовы к длительным поездкам в кампус. Предполагалось, что средства для строительства нового кампуса компенсируют за счет продажи зданий СПбГУ в центре города. Но против этой идеи высказался президент России Владимир Путин.

Кампус нужно строить в центре Петербурга. Освободившиеся здания можно частично продать. Оставить только памятники архитектуры. Так считает депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов.

Переезд может занять десять лет и обойдется федеральному бюджету в десятки миллиардов рублей.