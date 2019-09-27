Более 70 правозащитников потребовали освободить фигурантов «московского дела»

В последнее время многим арестованным и осужденным по московскому делу изменили меру пресечение, с кого-то сняли обвинения. Но ситуация с «московским делом» остается непростой и оставлять ее без внимания нельзя, — сказал «Эху» один из подписавших письмо, председатель правления международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

Рачинский напомнил, что письмо правозащитников в поддержку фигурантов «московского дела» далеко не первое. В поддержку обвиняемых по «московскому делу» уже публично выступили актеры, священники, журналисты, врачи, учителя и представители других профессий.