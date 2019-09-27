В Уфе суд по иску военной прокуратуры запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие

В Уфе Ленинский районный суд по иску военной прокуратуры запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие. Пули попадают в жилые дома.

Речь идёт о полигоне, расположенном рядом с посёлком Булгаково, что в 30 километрах южнее Уфы неподалёку от международного аэропорта. Он существует с 60-х годов прошлого века и относится к войсковой части 6795.

«Коммерсант» сообщил, что суд запретил бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие. Под запрет попало использование пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Разрешёнными остались пистолеты и спецоружие, которое стреляет не дальше полутора километров.

Башкортостанские СМИ ранее сообщали, что жители села Булгаково уже 5 лет жалуются на попадание пуль в их дома, но суд принял их сторону только сейчас.

В прессс-службе Регионального управления Росгвардии не смогли дать оперативный комментарий по ситуации, но в апреле текущего года там заявляли, что полигон находился на безопасном расстоянии от людей, пока 11 лет назад посёлок Булгаково не начал разрастаться в его сторону.

В Росгвардии ранее подчёркивали, что обращали внимание местных властей на застройку посёлка без учета находящегося рядом стрельбища.