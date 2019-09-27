Conflict Intelligence Team: Российские наемники находятся непосредственно на линии фронта в Ливии

Российские наемники находятся непосредственно на линии фронта в Ливии, — говорится в расследовании Conflict Intelligence Team. Об этом «Эху» рассказал основатель расследовательской группы Руслан Левиев. По его словам, о российском присутствии стало известно из открытых источников.



По словам Левиева, спустя 2 часа после этого разговора все люди, связанные с этим российским специалистом, удалили свои профили. В расследовательской группе не исключают, что это было сделано под давлением или указанием руководства.