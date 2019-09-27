Национальное антикоррупционное бюро Украины отрицает информацию о следствии в отношении холдинга Burisma, связанного с сыном Джо Байдена. Ранее президент США попросил украинского лидера обратить внимание на это расследование.



Изменения в составе Burisma Limited, которые привлекли внимание в связи с последними событиями, произошли в мае 2014 года и Национальное антикоррупционное бюро Украины не занимается этим делом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы государственного органа. Представители НАБУ пояснили, что расследуют другое дело, связанное с незаконной выдачей лицензий на пользование недрами нескольким предприятиям, учредителем которых была Burisma. При этом подчеркивается, что описанные события произошли до 2014 года, а по делу проходят чиновники Минэкологии времен президентства Виктора Януковича.

Объяснения НАБУ появились на фоне скандала вокруг подготовки импичмента президенту США. Поводом для начала процедуры стал июльский телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским. Американский лидер попросил своего зарубежного коллегу обратить внимание на расследование в отношении Burisma. Интерес Трампа был связан с тем, что в правление компании в 2014 году вошел сын его политического противника Джо Байдена Хантер. Байден-старший, будучи вице-президентом США, в 2016 году требовал уволить Генпрокурора Украины Виктора Шокина, начавшего расследование деятельности Burisma. Компанию подозревали в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. Верховная Рада отправила Шокина в отставку, а дело в отношении холдинга закрыли.



Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал, что для начала расследования действий Джо Байдена потребуется либо заявление от Петра Порошенко, в котором он пожалуется на давление, — либо инициатива правоохранительных органов США.