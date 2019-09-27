СМИ: Российские власти оказывали поддержку подозреваемому в убийстве гражданина Грузии на территории Германии

Российские власти оказывали поддержку подозреваемому в убийстве гражданина Грузии на территории Германии. Об этом говорится в расследовании, которое провели сразу несколько иностранных изданий.

Это совместное расследование, проведённое порталами Bellingcat, The Insider, лондонским центром «Досье» и немецким журналом Der Spiegel. Последний в открытую пишет, — убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили было совершено по заказу российских властей.

В частности, речь идёт про то, что подозреваемому в убийстве — россиянину по имени «Вадим Соколов», с помощью различных официальных структур создавали вымышленную личность.

Во-первых, в действующей базе российских паспортов его имя отмечено грифом: «Сведения о личности защищены законом». Такая же пометка была и в случае с подозреваемыми в попытке совершения убийства на территории Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Второе. Данные «Вадима Соколова» оказались в базе налоговой службы только когда ему уже было 49 лет. Это, практически, невозможно, напоминает Der Spiegel, ведь россияне регистрируются в ней и получают ИНН как только начинают работать. Издание полагает, что на вымышленную личность Соколова оформили ИНН, чтобы облегчить ему получение французской визы — именно по ней он въехал в Европу.

Третье. По документам, мужчина зарегистрирован в Брянске. Но в этой квартире уже давно живёт другой человек, который ничего не знает ни о Соколове, ни о том, проживал ли она когда-либо там.

С большой статьёй о личности мужчины, которого расстреляли в центре Берлина месяц назад, выходит американский портал The Daily Beast, в ней рассказывается о том, что именно Хангошвили консультировал немецкие спецслужбы по вопросам предотвращения терактов и также помогал в изобличении российских агентов на территории Европы и Грузии.

Как пишет Der Spiegel, со ссылкой на главу комитета немецкого Бундестага по внешней политике, всё это, впридачу с характером убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, свидетельствует о политическом отпечатке преступления. Другими словами, после истории со Скрипалями, Россия провернула похожий фокус — уже в Германии. «Это может привести к дипломатическому кризису,» — делает вывод издание.