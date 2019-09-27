В российском МИДе опровергли сообщения о вызове представителя посольства в МИД Киргизии из-за передачи Малахова

В российском МИДе опровергли сообщения о вызове представителя посольства в МИД Киргизии из-за передачи журналиста Андрея Малахова. Претензии властей республики касались высказывания телеведущего о гражданине страны.

Обсуждение передачи Андрея Малахова состоялось в ходе планового рабочего контакта дипломатов двух стран, никто не вызывал советника-посланника посольства России в Киргизии специально для этого, заявили в российском МИДе. Там подчеркнули, что сказанное Малаховым в эфире программы – это личное мнение журналиста и с отношениями между странами это никак не связано. О том, что российского дипломата вызвали в МИД Киргизии ранее сообщило само внешнеполитическое ведомство. В министерстве посчитали, что с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства некоторые высказывания Малахова в эфире государственного телеканала являются некорректными. Речь идет о передаче, посвященной аварии в Москве, в которой погиб сын бизнесмена Владимира Маругова. Малахов высказал предположение, что второй участник ДТП, водитель такси из Киргизии, мог спровоцировать аварию ради денежного вознаграждения.

Сам Малахов отметил, что его удивила реакция жителей Киргизии и МИДа республики. Он пояснил, что его целью было защитить убитую горем мать. Преступники и жертвы, подчеркнул журналист, не имеют национальности и гражданства.

Высказывания Малахова вызвали широкий резонанс в киргизском сегменте интернета. Пользователей соцсетей посчитали их оскорбительными. Как отмечают СМИ, на этом фоне с новой силой возобновилось споры о необходимости отказа от кириллицы.

Никаких признаков этнической ненависти в словах Малахова нет, такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе.

По мнению Николая Сванидзе, власти Киргизии погорячились с тем, что восприняли ситуацию настолько серьезно.