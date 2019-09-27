Телерадиокомпанию Deutcshe Welle, работающую в России, могут признать иностранным агентом и лишить аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела нашей страны обвинило издание в нарушении ряда законов, в том числе антиэкстремистских.

Четвертое по счету заседание созданной всего несколько месяцев назад комиссии завершилось не в пользу немецкого СМИ. Если раньше депутатов беспокоил всего лишь один твит в аккаунте медиакорпорации, то сейчас список претензий заметно расширился. О них сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Выводы о нарушениях основываются на заключении эксперта-лингвиста. Твит со словами «Москва, выходи» и видеокадрами с протестной акции 27 июля в столице, специалист посчитал призывом автора сообщения от имени Deutcshe Welle. Акция была несогласованной, компания нарушили законодательство о собраниях. А поскольку события происходили в разгар предвыборной кампании, то немецкий холдинг виноват в нарушении избирательного законодательства.

У «Немецкой волны» есть все признаки иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, получая финансирование из немецкого бюджета. Включением СМИ в соответствующий перечень занимается Минюст. Туда уже отправлены материалы комиссии.

Обвинение в оправдании экстремизма связано с публикациями о деле менеджера Владислава Синицы. Ему дали пять лет за твит, где обнаружили призывы к расправе над детьми силовиков.

Признаки нарушения антиэкстремистских законов нашлись в публикациях про Северный Кавказ, сообщал ранее член комиссии Адальби Шхагошев. Депутаты направят обращение в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер. МИД России предложат принять решение о дальнейшей аккредитации «Немецкой волны». Глава комиссии Василий Пискарев подчеркнул, что предложения парламентариев оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации.

Совет по телерадиовещанию Deutsche Welle, который осуществляет независимую наблюдательную и контрольную функцию, сегодня в Берлине также собрался на заседание для рассмотрения этих обвинений и угроз. Как «Эху» сообщил представитель телерадиокомпании, после подробного доклада главы Deutsche Welle и проверки упреков Совет пришел к выводу, что информационное освещение событий в России ни в коей мере не может подвергаться критике. Совет также опроверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации.

Председатель независимого контрольного органа прелат Карл Юстен заявил: «Мы ожидаем от российских ведомств, что корреспонденты Deutsche Welle смогут свободно и беспрепятственно заниматься освещением событий в России. Свободный обмен информацией обладает большим значением и подразумевает, что Deutsche Welle сможет работать без помех». Совет по телерадиовещанию Deutsche Welle надеется на скорое окончание этой дискуссии.

Представитель МИД ФРГ заявил сегодня, что германское дипведомство уверено в высоких редакционных стандартах Deutsche Welle и готово при случае поддержать эту государственную телерадиокомпанию.

Комиссия Госдумы решила проверить и другие зарубежные СМИ на предмет соблюдения российских законов. Речь идет о «Радио Свобода», «Голосе Америки», русской службе BBC и интернет-издание «Медуза».

Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела проверит ряд СМИ на предмет нарушения российского законодательства. Это Русская служба Би-би-си, МБХ-медиа, «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Медуза».

Подозрение в иностранном вмешательстве смехотворны, — такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор МБХ-медиа Вероника Куцылло.

Редакция МБХ-медиа находится в России, владеет изданием российский гражданин, — подчеркнула Куцылло.

Давление властей на свободные СМИ – это перманентный процесс в России, — считает профессор Мадридской бизнес-школы Максим Миронов.