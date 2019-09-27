Дональд Трамп, по словам иранского лидера, предложил отменить все санкции в обмен на начало переговоров

Об этом говорится на официальном сайте президента Исламской республики. Хасан Роухани утверждает, что соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе переговоров с европейскими лидерами на Генассамблее ООН. Однако это было сделано в неприемлемой для Ирана форме. Впрочем, сам американский президент в Твиттере написал, что это Тегеран просил снять ограничительные меры в обмен на начало диалога, но Трамп отказался.