Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы во вмешательстве во внутренние дела страны

Немецкая телерадиокомпания рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам, — сказал представитель вещателя «Эху Москвы». Кроме того, после подробного изучения материала, вызвавшего претензии депутатов, в Deutsche Welle пришли к выводу, что текст ни в коей мере не является нежелательным.

Ранее комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны направила в МИД запрос о лишении аккредитации Deutsche Welle. По мнению парламентариев, телерадиокомпания призывала к участию в несанкционированных митингах в центре Москвы, нарушив таким образом сразу несколько законов. Кроме того, под подозрение попал и ряд русскоязычных СМИ, в том числе «МБХ Медиа», «Медуза» и «Настоящее время».