Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыски в доме бывшего президента

Петра Лучинского подозревают в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что сегодня экс-глава республики давал показания по делу. Он не задержан.

В 2014-м году в Молдавии стало известно, что три банка вывели крупную сумму за пределы страны. После этого кредитные организации ликвидировали, а их имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денег.