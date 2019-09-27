Российские наемники находятся непосредственно на линии фронта в Ливии

Такие данные содержатся в расследовании Conflict Intelligence Team. О них «Эху» рассказал основатель этой расследовательской группы Руслан Левиев. Данные о российском присутствии стали известны из открытых источников, — сказал Левиев.

По словам Левиева, спустя полтора-два часа после этого разговора все люди, как-то связанные с этим российским специалистом, удалили свои профили. В расследовательской группе не исключают, что это было сделано под давлением или по указанию руководства