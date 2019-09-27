Адвокат Трампа объявил о наличии доказательств вмешательства Украины в американские выборы

Громкое заявление прозвучало на фоне скандала из-за содержания разговора президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани посоветовал не выдвигать обвинений против президента, основываясь на «чистых слухах». В своем твиттере адвокат написал, что сам не делал этого, когда появились утверждения о незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года. При этом Джулиани подчеркнул, что у него есть «прямые свидетельства, видеозаписи и документы», доказывающие вину Киева. «Следите и ждите!» — заключил помощник Трампа.

Твит адвоката появился на фоне новостей о подготовке импичмента президенту США. Поводом для начала процедуры стал телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским. Американский лидер попросил своего зарубежного коллегу обратить внимание на расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Хантер Байден ранее входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Его отец планирует выдвигаться на пост президента США в 2020 году и считается одним из главных противников Трампа.

Ранее стало известно, что сотрудник американской разведки подал своему начальству жалобу на Трампа. Работник ЦРУ обеспокоен тем, что президент использовал свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в будущие выборы.