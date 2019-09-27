Комиссия ГД проверит статьи Русской службы Би-би-си,"Медузы", «МБХ Медиа» и других изданий на предмет нарушения закона

Комиссия Госдумы проверит статьи Русской службы Би-би-си, «Медузы», «МБХ Медиа» и других изданий на предмет нарушения закона. В текстах, посвященных прошедшим в Москве митингам, депутаты нашли признаки оправдания экстремизма.

Давление властей на свободные СМИ – перманентный процесс. Об этом в эфире «Эха» рассказал профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

Похожие претензии депутаты ранее выдвинули в адрес немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Они попросили МИД решить вопрос о лишении иностранного СМИ аккредитации.