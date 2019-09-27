Адвокат Дональда Трампа, по его словам, имеет доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Личный юрист президента Рудольф Джулиани написал об этом в твиттере, прокомментировав запущенную Конгрессом процедуру импичмента из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Адвокат попросил не выдвигать обвинения, основываясь на слухах, и добавил, что не делал этого, когда появились утверждения о влиянии Киева на выборы. Джулиани утверждает, что обладает документами и видеозаписями, доказывающими эти подозрения.

Конгресс считает, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским потребовал от него начать расследование в отношении сына Джо Байдена – одного из видных оппонентов действующего главы Белого дома на грядущих президентских выборах. Сам американский лидер назвал это «охотой на ведьм» и разрешил полностью опубликовать расшифровку разговора.