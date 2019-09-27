Телеведущий Андрей Малахов высказал сожаление из-за реакции Киргизии на его слова

Накануне МИД республики вызвал российского посла и обратил внимание на некорректные высказывания журналиста. Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве это отрицают.

Речь идет об эфире, посвященном гибели россиянина Владимира Маругова. Малахов предположил, что гражданин Киргизии, с учетом плохой социально-экономической ситуации в родной стране, мог устроить ДТП специально за денежное вознаграждение. Позже, в авторской колонке на сайте журнала «Стархит» журналист написал, что был неверно истолкован. Преступники и их жертвы не имеют национальности, перед законом все равны – сказал он.