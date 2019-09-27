Более 70 правозащитников потребовали прекратить «московское дело» и освободить арестованных

Как говориться в открытом обращении, опубликованном правозащитным центром «Мемориал», незаконны и необоснованны как уже вынесенные приговоры, так и содержание обвиняемых под стражей. Авторы письма отметили, что нет никаких оснований квалифицировать митинги 27 июля и 3 августа как «массовые беспорядки».

По итогам летних акций Следственный комитет возбудил дело, по которому было задержано более 10 человек. Семеро осуждены на сроки от 2-х до 5-ти лет. Один из них, Павел Устинов, якобы напавший на сотрудника Росгвардии, отпущен под подписку о невыезде до рассмотрения жалобы на приговор.

В это воскресенье на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела».