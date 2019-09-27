Госдума попросит МИД решить вопрос о лишении аккредитации «Дойче Велле»

Претензии к немецкой телерадиокомпании возникли у комиссии, расследующей вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны. Об этом сказал ее председатель Василий Пискарев. По мнению депутатов, «Дойче Велле» призывала к участию в несанкционированных митингах в центре Москвы, нарушив, таким образом, сразу несколько законов. В некоторых публикация, в том числе о Северном Кавказе, комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства.

Кроме того, под подозрение комиссии попали ряд российских СМИ, в том числе «МБХ медиа», «Медуза», «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Русская служба Би-би-си».