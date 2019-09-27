Спортивный журналист Малосолов оштрафован на 20 тыс.руб. за оскорбительный твит в адрес бывшего игрока «Спартака»

Спортивный журналист Александр Малосолов оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительный твит в адрес бывшего игрока «Спартака» Луиса Адриано. Судья Перовского суда Татьяна Журавлева признала его виновным в унижении человеческого достоинства по расовому признаку. Малосолов вину не признал. Он назвал свои действия эмоциональной реакцией болельщика; известно, что он болеет за ЦСКА, — сообщает Интерфакс.