Воспитанники социального приюта в Новосибирской области жалуются на постоянное недоедание

Активисты и журналисты пытаются привлечь к ситуации с питанием в учреждении надзорные органы.

Половина печенья и полстакана сока – такой полдник дали накануне детям — воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Блюдчанское Новосибирской области. Подросткам досталось по целому печенью. На завтрак — «какая-то сухая каша или резиновый творог», дети отказываются это есть, рассказала изданию «Тайга.Инфо» родственница одного из воспитанников. Он и его одноклассники жалуются на скудный рацион. По их словам, детей кормят, «как собак», еда, которую им дают, сомнительного качества.

Одному из подростков удалось сделать фотографию обеда, но определить, что лежит в тарелке, невозможно. Ребенок говорит, что это пареный овес. При этом за тем, чтобы об условиях содержания детей в центре не стало известно за его пределами, внимательно следят. На ситуацию в учреждении обратила внимание общественная организация «Гражданский патруль». Она попросила Роспотребнадзор и прокуратуру проверить центр. Как отмечает «Тайга.Инфо», в Минсоцразвития Новосбирской области изданию сообщили, что в учреждении будет проведена комплексная проверка.

В администрации социально-реабилитационного центра комментировать ситуацию не стали, сославшись на командировку руководителя учреждения.