Комиссия ГД по вмешательству во внутренние дела проверит ряд СМИ на предмет нарушения российского законодательства

Это Русская служба Би-би-си, МБХ-медиа, «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Медуза».

Подозрение в иностранном вмешательстве смехотворны, — такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор МБХ-медиа Вероника Куцылло.

Редакция МБХ-медиа находится в России, владеет изданием российский гражданин, — подчеркнула Куцылло.

Сегодня комиссия обвинила в нарушении российских законов телерадиокомпанию «Немецкая волна». Комиссия направит материалы расследования в силовые структуры, а также МИД для принятия решения о дальнейшей аккредитации. Кроме того, комиссия обратится в Минюст для включения «Немецкой волны» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.