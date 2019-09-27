Главред «МБХ Медиа» недоумевает, почему издание оказалось в зоне внимания комиссии ГД

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло недоумевает, почему издание оказалось в зоне внимания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не до конца понимаю, почему мы оказались в этом списке, поскольку редакция «МБХ Медиа» находится в России, ею владеет российский гражданин. Какое отношение мы можем иметь к какому бы то ни было иностранному влиянию, мне неизвестно», — пояснила В.Куцылло.

С ее точки зрения, «фантасмагорическая борьба властей с непонятным влиянием уже принимает кафкианское направление». «Все это выглядит довольно смешным. Я гражданин Российской Федерации и с удовольствием вмешиваюсь в дела своей страны, потому что считаю это своей обязанностью», — заключила В.Куцылло.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучает материалы таких СМИ, как «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ-Медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода», часть из которых включена в список «иноагентов» в РФ, на предмет нарушения российского законодательства.