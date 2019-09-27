В ГД подготовят поправки о штрафах за нарушение интернет-ресурсами российского избирательного законодательства

В Госдуме подготовят поправки о штрафах до 50 миллионов рублей за нарушение интернет-ресурсами российского избирательного законодательства. Такое поручение дала комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщил ТАСС депутат-"единоросс" Андрей Исаев. Сегодня комиссия обвинила в нарушении российских законов телерадиокомпанию «Немецкая волна». Комиссия направит материалы расследования в силовые структуры, а также МИД для принятия решения о дальнейшей аккредитации. Кроме того, комиссия обратится в Минюст для включения «Немецкой волны» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.