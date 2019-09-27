Владелец прав на свинку Пеппу предъявил претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек

Владелец прав на анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек компании «Симбат», — сообщает «Коммерсант». Британцы утверждают, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение свинки, похожей на Пеппу. Истец требует около 33 миллионов рублей. Руководство «Симбата» от комментариев воздерживается.