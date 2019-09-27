Более семидесяти правозащитников потребовали прекратить «московское дело» и освободить всех фигурантов

Более семидесяти правозащитников потребовали прекратить так называемое «московское дело» и освободить всех фигурантов. Незаконны и необоснованны как содержание под стражей, так и уже вынесенные обвинительные приговоры, — говорится в обращении, которое публикует правозащитный центр «Мемориал». Кроме того, авторы обращения требуют проверить законность применения силы и спецсредств сотрудниками полиции и оценить их действия на предмет превышения должностных полномочий, — сообщает Интерфакс.