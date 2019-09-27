Полузащитник Павел Мамаев близок к тому, чтобы возобновить спортивную карьеру

Недавно освободившийся из колонии футболист прибыл на переговоры в Ростов.

Главным претендентом на Мамаева в последние дни считалось столичное Динамо. Однако запланированное на четверг медобследование футболиста в Москве не состоялось. Более того, по информации «СЭ», Павел еще вчера прилетел в Ростов на Дону на переговоры с руководством местного клуба.

Напомним, что контракт Мамаева с «Краснодаром», действовавший до конца нынешнего года, был расторгнут по инициативе клуба из-за скандальной драки в Центре Москвы и последующего расследования и тюремного заключения игрока.

Еще в августе интерес к Мамаеву проявлял ФК Ахмат. Где нашел пристанище бывший партнер Павла по сборной России Денис Глушаков. Однако даже тогда переход Мамаева в Ростов казался более реальным. Наставник ростовчан Валерий Карпин не раз отмечал, что зимой клубу наверняка потребуется усиление.

В турнирной таблице Премьер Лиги Ростов занимает на сегодня третью строчку.