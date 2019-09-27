Верховный суд отказался реабилитировать одного из сподвижников генерала Власова

Владимир Арцезо был расстрелян в 1947 году за измену родине.

Уголовное дело против Арцезо Главная военная прокуратура России проверила по просьбе иностранного гражданина, имя которого не сообщается. В ведомстве напомнили, что полковник Арцезо в 1942 году сдался в плен немецким войскам и передал секретные сведения о бронетанковых войсках Красной армии. В заключении заместителя военного прокурора подчеркивается, что в силу антисоветских убеждений и неверия в победу в войне перешел на сторону врага.

До конца Арцезо служил в Русской освободительной армии, где в частности отвечал за боевую подготовку штаба, а после поражения гитлеровской Германии в 1945 году сдался в плен американцам. Командование позже выдало пленника советским властям, которые приговорили его к расстрелу в 1947 году. Верховный суд с доводами прокуроров согласился и в реабилитации отказал.

Главная военная прокуратура ранее проверила около 300 тысяч уголовных дел советского периода. Больше чем в половине случаев осуждение было признано обоснованным.