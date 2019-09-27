Комиссия ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела обвиняет Deutsche Welle в нарушении ряда законов РФ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела обвиняет телерадиокомпанию «Немецкая волна» в нарушении сразу нескольких российских законов. Материалы будут направлены в Роскомнадзор, МИД, Генпрокуратуру, МВД и ФСБ, — сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Пискарев добавил, что комиссия приглашала на заседание представителей руководства «Немецкой волны», но это приглашение осталось без ответа.

Кроме того, думская комиссия приняла решение изучить материалы еще нескольких СМИ на нарушения российского законодательства, — сообщает Интерфакс. Речь идет о Русской службе Би-би-си, МБХ-медиа, «Голосе Америки», «Радио Свободе», «Настоящее время» и «Медузе». Какие публикации будут проверяться – не уточняется.