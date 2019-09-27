Минобороны: За два года российские военные уничтожили около 120 беспилотников, пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим

Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Дроны были уничтожены комплексами противовоздушной обороны или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Только с начала 2019 года при подлете к Хмеймиму было сбито 58 дронов. Одна из последних атак была предпринята 11 августа, в ней участвовали шесть дронов, в том числе пять ударных.

Конашенков отметил, что абсолютное большинство дронов запускалось из идлибской зоны безопасности, а именно из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.